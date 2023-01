Découverte des algues Roscoff Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère L’École Bretonne d’Herboristerie vous propose une sortie de découverte des algues en compagnie d’Annie FRÈRE.

Lors d’une sortie sur l’estran, découverte des principales algues de nos côtes, dans un endroit remarquable par sa richesse écologique : le chenal de l’île de Batz autour de l’île verte. capsante29@orange.fr http://www.capsante.net/ Roscoff

