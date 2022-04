Découverte des algues et leur utilisation culinaire à la plage de Primel Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou Finistère Venez découvrir les algues et leur utilisation culinaire à la plage de Primel. Rendez-vous à 12h sur le parking du camping de Primel à Plougasnou. Pour les personnes venant de Morlaix, un covoiturage est organisé à partir du parking de l’Intermarché, rue de Brest à 11h30. Prévoir bottes, imperméable, sacs et ciseaux pour ramener quelques échantillons chez vous ! Organisée par Bretagne Vivante Morlaix. +33 6 89 46 05 50 Venez découvrir les algues et leur utilisation culinaire à la plage de Primel. Rendez-vous à 12h sur le parking du camping de Primel à Plougasnou. Pour les personnes venant de Morlaix, un covoiturage est organisé à partir du parking de l’Intermarché, rue de Brest à 11h30. Prévoir bottes, imperméable, sacs et ciseaux pour ramener quelques échantillons chez vous ! Organisée par Bretagne Vivante Morlaix. Promenade de la Méloine Plage de Primel Plougasnou

