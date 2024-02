Découverte des Algues de Mesquer Mouillage de Lanséria Mesquer, mercredi 24 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-24T14:00:00+02:00 – 2024-07-25T00:00:00+02:00

Fin : 2024-08-23T14:00:00+02:00 – 2024-08-24T00:00:00+02:00

Sortie accompagnée par les Alguistes du Castelli. Chaussez vos bottes pour une immersion dans ce monde végétal marin… Entre deux rochers apprenez à reconnaître les algues et pourquoi pas en ajouter certaines dans votre assiette !

De leurs noms latins à leurs spécificités culinaires les algues n’auront plus de secrets pour vous. Réservé à des personnes de bonne mobilité.

Prévoir des chaussures adaptées au milieu marin (eau et rochers). Payant à partir de 8 ans.

L’organisateur s’adaptera aux conditions météorologiques .. annulation des visites en cas de pluie intense.

Sur réservation : Office de Tourisme Intercommunal

RDV devant la Capitainerie au bout de l’allée de la mer.

20 participants maximum – 8 participants à titre payant minimum

Mouillage de Lanséria Allée de la Mer 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/decouverte-des-algues-de-mesquer-mesquer.html »}]

