DÉCOUVERTE DES ALGUES DE MESQUER Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

DÉCOUVERTE DES ALGUES DE MESQUER Mesquer, 16 juillet 2022, Mesquer. DÉCOUVERTE DES ALGUES DE MESQUER Mouillage de Lanséria Allée de la Mer Mesquer

2022-07-16 – 2022-07-16 Mouillage de Lanséria Allée de la Mer

Mesquer Loire-Atlantique Mesquer Découverte des algues et de leur utilisation en cuisine, de la vie sur l’estran (coquillages, crustacés et autres petits animaux vivants dans cette zone de marées). Sur réservation : Office de Tourisme Intercommunal de Mesquer-Quimiac. +33 2 40 42 64 37 Découverte des algues et de leur utilisation en cuisine, de la vie sur l’estran (coquillages, crustacés et autres petits animaux vivants dans cette zone de marées). Sur réservation : Office de Tourisme Intercommunal de Mesquer-Quimiac. Mouillage de Lanséria Allée de la Mer Mesquer

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Mesquer Adresse Mouillage de Lanséria Allée de la Mer Ville Mesquer lieuville Mouillage de Lanséria Allée de la Mer Mesquer Departement Loire-Atlantique

Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

DÉCOUVERTE DES ALGUES DE MESQUER Mesquer 2022-07-16 was last modified: by DÉCOUVERTE DES ALGUES DE MESQUER Mesquer Mesquer 16 juillet 2022 Loire-Atlantique Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique