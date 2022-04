DÉCOUVERTE DES ALGUES COMESTIBLES DE L’OCÉAN Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

DÉCOUVERTE DES ALGUES COMESTIBLES DE L’OCÉAN Piriac-sur-Mer, 17 mai 2022, Piriac-sur-Mer. DÉCOUVERTE DES ALGUES COMESTIBLES DE L’OCÉAN Piriac-sur-Mer

2022-05-17 – 2022-05-17

Partez à la découverte du monde secret et fascinant des algues : identification des principales algues alimentaires, ramassages, dégustations et conseils de cuisine sont au menu de cette balade. Réservations à l'Office de Tourisme de Piriac-sur-Mer.

