Vallet Loire-Atlantique Vallet EUR 19 Un grand classique et pourtant… La sélection du Château du Cléray vous ravira. Une belle occasion pour découvrir aussi de nouveaux fromages !//Durée 2 heures/// Toutes les mesures barrières seront mises en place afin d’assurer votre sécurité et celle de nos collaborateurs. Découvertes des accords Vins et fromages au Chateau du Cléray à Vallet le jeudi 17 mars et le jeudi 7 juillet +33 2 40 36 22 55 https://www.alecoledesvins.fr/sauvion-chateau-du-cleray/seances/decouvrir-la-degustation/18 Un grand classique et pourtant… La sélection du Château du Cléray vous ravira. Une belle occasion pour découvrir aussi de nouveaux fromages !//Durée 2 heures/// Toutes les mesures barrières seront mises en place afin d’assurer votre sécurité et celle de nos collaborateurs. Vallet

