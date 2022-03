DÉCOUVERTE DES ABORDS DU FORT Troyon Troyon Catégories d’évènement: Meuse

2022-06-12 09:30:00

Troyon Meuse Troyon Vous connaissez sans doute le fort et la défense héroïque des soldats français pendant la grande guerre, mais connaissez-vous la nature qui occupe les abords, les orchidées entre autres, magnifiques fleurs observées de près avec des loupes à main ou des jumelles inversées.

Avec Elvis MAIRE, conservateur bénévole, l’Association Ceux de Troyon, et Nicolas AVRIL, animateur nature au Cen Lorraine. Réservation obligatoire au 03 87 03 00 97 ou animation@cen-lorraine.fr jusqu’au vendredi 10 juin avant midi.

Rdv devant le fort de Troyon. animation@cen-lorraine.fr +33 3 87 03 00 97 http://www.cen-lorraine.fr/ CEN Lorraine

