Sainte-Mère-Église Manche Découvrez avec une animatrice le monde fascinant des abeilles et du miel. Chacun pourra fabriquer une bougie en cire.

En raison des mesures sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de covid-19, il ne sera pas possible de prêter les chapeaux de protection ni d’approcher les ruches. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.

