Découverte des abeilles et fabrication de bougie – Ferme-musée du Cotentin

Découverte des abeilles et fabrication de bougie – Ferme-musée du Cotentin, 8 août 2022, . Découverte des abeilles et fabrication de bougie – Ferme-musée du Cotentin

2022-08-08 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-08 Découvrez avec une animatrice le monde fascinant des abeilles et du miel. Chacun pourra fabriquer une bougie en cire.

En raison des mesures sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de covid-19, il ne sera pas possible de prêter les chapeaux de… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville