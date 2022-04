Découverte des abeilles et fabrication de bougie – Ferme-musée du Cotentin

Découverte des abeilles et fabrication de bougie – Ferme-musée du Cotentin, 9 août 2022, . Découverte des abeilles et fabrication de bougie – Ferme-musée du Cotentin

2022-08-09 – 2022-07-11 Découvrez avec une animatrice le monde fascinant des abeilles et du miel. Chacun pourra fabriquer une bougie en cire.

En raison des mesures sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de covid-19, il ne sera pas possible de prêter les chapeaux de protection ni d’approcher les ruches. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.

Visite sur réservation. Supplément d’1,80€ en plus de l’entrée au musée. Découvrez avec une animatrice le monde fascinant des abeilles et du miel. Chacun pourra fabriquer une bougie en cire.

En raison des mesures sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de covid-19, il ne sera pas possible de prêter les chapeaux de… Découvrez avec une animatrice le monde fascinant des abeilles et du miel. Chacun pourra fabriquer une bougie en cire.

En raison des mesures sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de covid-19, il ne sera pas possible de prêter les chapeaux de protection ni d’approcher les ruches. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.

Visite sur réservation. Supplément d’1,80€ en plus de l’entrée au musée. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville