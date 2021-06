Découverte des abeilles de la REcyclerie La REcyclerie, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris.

[http://www.larecyclerie.com](http://www.larecyclerie.com) toit végétalisé de la REcyclerie **LES RUCHES DE LA RECYCLERIE ET CITYBZZ** —————————————— Venez découvrir le monde des abeilles avec notre apiculteur spécialisé en milieu urbain Volkan de CityBzz. Il vous contera la vie d’une abeille, l’organisation d’une ruche et vous expliquera le métier d’apiculteur urbain. **Au programme :** * Présentation du métier d’apiculteur urbain et du monde des abeilles * Visite des ruchers en tenue d’apiculteur * Dégustation du miel de la REcyclerie de cette année directement sur le cadre Âge minimum requis : 7 ans ### **LA RECYCLERIE** Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante. Plus d’infos ? www.larecyclerie.com **C’est où ?** 83 boulevard Ornano 75018 Paris **Comment venir ?** Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt Bus : 85 et 56 Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard **Les horaires :** Lundi – vendredi : 8:00 – 23:00 Samedi -dimanche : 11:00 – 23:00 Programmation : [programmation@larecyclerie.com](mailto:programmation@larecyclerie.com)

Sur inscription

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris



