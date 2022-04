DÉCOUVERTE DES ABEILLES COMME UN « HAPPY… CULTEUR » À ST MARTIN D’ARCÉ Baugé-en-Anjou, 1 mai 2022, Baugé-en-Anjou.

DÉCOUVERTE DES ABEILLES COMME UN « HAPPY… CULTEUR » À ST MARTIN D’ARCÉ la Riberdière St Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou

2022-05-01 – 2022-08-31 la Riberdière St Martin d’Arcé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

EUR 50 Venez découvrir la vie des abeilles en vous approchant au plus près de ces passionnants insectes, tel est le défi du jour qui vous est proposé.

Nous commencerons par nous promener dans la nature pour observer et comprendre l’importance de l’environnement et de nos actions sur la vie des abeilles.

Après avoir enfilé notre tenue d’apiculteur, (selfie autorisé !), nous nous dirigerons vers les ruches :

Ouverture de ruches, observation et décryptage du fonctionnement interne de cette petite entreprise,

présentation des différents rôles des abeilles dans la ruche, … et bien plus encore !

Prenons maintenant la direction la miellerie pour découvrir tous les secrets de l’extraction du miel.

Pour terminer, rien de mieux qu’une dégustation des différents miels produits par l’Or de la Ruche sur le Baugeois pour régénérer notre énergie.

Modalités de visite :

• Visite sur réservation par groupe de 5 personnes maximum

• Prévoir 2H30 pour l’ensemble de la visite

• Enfants acceptés

• Vareuse d’apiculteur prêtée pour la visite, prévoir chaussures fermées et pantalon type jean

+33 6 68 19 47 43

dernière mise à jour : 2022-03-15 par