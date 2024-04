Découverte des 1001 métiers de l’Hôtellerie de Plein Air Camping Iscle de Prelles Le Villaret, mercredi 20 mars 2024.

Dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme, et à travers la visite de notre camping, nous vous invitons à venir découvrir l’incroyable diversité des savoir faire nécessaires à notre unique objectif : proposer des séjours inoubliables aux vacanciers…

Il y en a pour tous les goûts… Des métiers en contact direct avec le vacancier, comme l’accueil, l’animation ou la restauration. Des métiers où il faut savoir être discret, comme le ménage, l’entretien, la maintenance ou le paysagisme. Des métiers plus administratifs, comme le marketing, la compta ou le management.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux…

Camping Iscle de Prelles saint martin de queyrieres Le Villaret 05120 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@camping-iscledeprelles.com »}]

