DECOUVERTE & DEGUSTATION DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Gignac, 8 mai 2022, Gignac.

DECOUVERTE & DEGUSTATION DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Gignac

2022-05-08 13:00:00 – 2022-05-08

Gignac Hérault

20 20 EUR Les Curieuses Voraces sont heureuses de se retrouver pour vous proposer une sortie au fabuleux Mas de Villetelle « Découverte & Dégustation des plantes sauvages comestibles »

Le matin : Balade reconnaissance des plantes comestibles

Suivi du repas Sauvage !

Cuisine savoureuse à base de plantes sauvages et fleurs comestibles

« Mise en bouche – Plats – Dessert » Avec le repas, sirops et tisanes sauvages offerts

En supplément, vins bio locaux : 3€/verre

Possibilité de venir seulement sur la balade ou le repas

Sur inscription uniquement

Précisez votre NOM et nombre de personnes (avec âges des enfants) pour balade et-ou repas.

Une validation vous sera envoyée.

