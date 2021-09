Villé Église Notre-Dame de l'Assomption Bas-Rhin, Villé Découverte de trois lieux où l’artiste peintre René Kuder s’est exprimé Église Notre-Dame de l’Assomption Villé Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Église Notre-Dame de l’Assomption, le dimanche 19 septembre à 14:00

### En suivant un circuit, découvrez trois lieux marqués par les œuvres de l’artiste René Kuder : l’église, l’école et la mairie. * **L’église** Treize vitraux sur le thème de la Vierge Marie, patronne de la commune. Une peinture sur béton de 8 mètres de large « _sub tum praesidium_ ». _Rue du Général Leclerc._ * **L’école** • à l’école maternelle : Soeur Ancilla et les enfants, • à l’école primaire, le long de la cage d’escalier : les grands hommes, l’astronomie, la cuisine, la couture et la géographie. _6, promenade du Klosterwald._ * **La mairie** Les saisons, la gastronomie, esquisse de la commande en vue de l’exposition universelle de 1937, les métiers. _21, place du Marché._ _Des guides locaux seront présents dans chaque lieu._

Gratuit. Accès libre.

