Au programme :

Accueil des nouveaux habitants (14h – jardin derrière la mairie)

Visite guidée du bourg (départ 14h30, jardin derrière la mairie – ouvert à tous),

Forum des associations (15h30-17h – stade des bergeries)

Animations proposées par les associations : pratique du tennis et de la pétanque, sortie ornithologique, atelier décoration pour le festival du Chemin des Papillons…(15h30-17h – stade des Bergeries)

Dégustation de produits locaux (17h – stades des bergeries)

