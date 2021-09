Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond Découverte de Saint-Amand-Montrond en tuk-tuk Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Découverte de Saint-Amand-Montrond en tuk-tuk 2021-09-18 14:15:00 – 2021-09-18 17:45:00

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, embarquez en tuk-tuk électrique en compagnie d'un guide de l'office de tourisme Coeur de France pour une balade commentée d'une demi-heure qui vous conduira de la Forteresse de Montrond aux ruelles du coeur historique de Saint-Amand-Montrond en passant par le Canal de Berry. Découvrez la passionnante histoire de Saint-Amand-Montrond lors d'une visite commentée en tuk-tuk. +33 2 48 96 16 86

