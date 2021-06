Les Ponts-de-Cé Rive d'Arts Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire Découverte de RIVE D’ARTS et ses créateurs Rive d’Arts Les Ponts-de-Cé Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé

Maine-et-Loire

Découverte de RIVE D’ARTS et ses créateurs Rive d’Arts, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Les Ponts-de-Cé. Découverte de RIVE D’ARTS et ses créateurs

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Rive d’Arts

Les Anciens Etablissements Cannelle, usine emblématique de la ville des Ponts-de-Cé ont fermé leur porte à la fin du XXème siècle. Une exposition retrace les différentes époques, des débuts de l’usine dans les années 40 jusqu’à aujourd’hui. Le Pôle de Création de Rive d’Arts fait partie d’un vaste projet de réhabilitation avec une inauguration qui date de 2016. La ville des Ponts-de-Cé a été distinguée par le Prix National des Rubans du Patrimoine en 2018 pour cette opération. Les créateurs et pour certains Artisans d’Arts ouvriront leurs portes d’atelier pour faire découvrir leurs savoir-faire.

La jauge peut être limitée pour des raisons sanitaires

Découvrez Rive d’Arts et l’ancienne usine Cannelle réhabilitée. Le Pôle de création regroupe des créateurs oeuvrant dans différents domaines, ils ouvrent leur porte et vous expliquent leur travail. Rive d’Arts 13, rue Boutreux, les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire Autres Lieu Rive d'Arts Adresse 13, rue Boutreux, les Ponts-de-Cé Ville Les Ponts-de-Cé lieuville Rive d'Arts Les Ponts-de-Cé