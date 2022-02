Découverte de produits fermiers de Nouvelle-Aquitaine, quizz et dégustations Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Le Réseau Bienvenue à la ferme sera présent le 1er samedi, du lundi au vendredi pour vous proposer des animations autour de produits fermiers … Partage de savoir-faire, dégustation, transmission de passion garantie. – samedi 26 février : produits de Nouvelle-Aquitaine – lundi 28 février : produits de Gironde – mardi 1er mars : produits des Deux-Sèvres en compagnie d’une éleveuse d’agneau – mercredi 2 mars : produits des Landes – jeudi 3 mars : produits de Dordogne – vendredi 4 mars : produits de la Haute-Vienne

Entrée libre, nombre de places limitées

Tous les jours, les visiteurs pourront aussi jouer et tenter de gagner un séjour dans une ferme du Réseau. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T11:30:00;2022-02-27T11:00:00 2022-02-27T11:30:00;2022-02-28T11:00:00 2022-02-28T11:30:00;2022-03-01T11:00:00 2022-03-01T11:30:00;2022-03-02T11:00:00 2022-03-02T11:30:00;2022-03-03T11:00:00 2022-03-03T11:30:00;2022-03-04T11:00:00 2022-03-04T11:30:00;2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T11:30:00;2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T11:30:00

