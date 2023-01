Découverte de plantes sauvages et comestibles Gonneville-sur-Honfleur, 21 janvier 2023, Gonneville-sur-Honfleur Gonneville-sur-Honfleur.

Découverte de plantes sauvages et comestibles

Château de Prêtreville Gonneville-sur-Honfleur Calvados

2023-01-21 14:00:00 – 2023-01-21

Gonneville-sur-Honfleur

Calvados

Gonneville-sur-Honfleur

Sortie découverte de plantes Sauvages (non traitées, riche en nutriments) et Comestibles

Spécial Sève de Bouleau.

Rebecca les Jolies Fleurs, formée par l’école Lyonnaise des plantes médicinales et savoir-faire naturels, cueille tous les jours de quoi remplir ses assiettes et souhaite partager avec vous son savoir et ses pratiques autour de la Nature.

Marche d’environ 3km pour découvrir 3 environnements naturels : Talus, Bois et Prairie.

Sortie 2h30 avec dégustation et thème saisonnier

Sur réservation au 06 89 99 29 01

Lieu de rdv : Château d’eau de Prêtreville à Gonneville sur Honfleur (sauf changement)

+33 6 89 99 29 01

Gonneville-sur-Honfleur

