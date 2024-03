Découverte de plantes sauvages comestibles et médicinales de printemps au Bois de Vincennes Bois de Vincennes Vincennes, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 15h30 à 18h30

.Public jeunes et adultes. payant

De 24 à 30 euros.

Retrouvez Christophe de Hody pour une sortie à la découverte des plantes sauvages, comestibles et médicinales au Bois de Vincennes.

LA BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MÉDICINALES

Pour découvrir la nature qui nous entoure, partons à la découverte de la botanique de terrain et des plantes sauvages. Cette saison est particulièrement propice à l’observation des plantes sauvages, et à l’apprentissage de leurs usages comestibles et médicinaux.

QU’APPRENDREZ-VOUS PENDANT VOTRE SORTIE PLANTES SAUVAGES PARISIENNE ?

Christophe vous donnera les clefs pour une identification sûre, et vous indiquera comment transformer ces ressources en remèdes ou en bons petits plats, pour épater vos proches !

Nous faisons marcher tous nos sens pendant les balades, ouïe, toucher, vue, goût.. De manière ludique et pédagogique, Christophe vous transmet un peu de son vaste savoir pour diffuser ces belles connaissances, et vous garantir un cadre sécurisant de mise en pratique.

Venez pour vous initier ou bien approfondir vos connaissances. Venez rythmer votre montée en compétences sur les plantes sauvages, sur les racines, les bourgeons, les toutes jeunes pousses, tout en prenant un grand bol de nature

LE TEMPS D’ECHANGE CONVIVIAL

Après la balade, nous prenons un temps avec ceux qui le souhaitent pour partager un apéro pique-nique en extérieur. C’est l’occasion de discuter tous ensemble pendant un moment privilégié, et de créer du lien avec notre belle communauté.

NOTE IMPORTANTE

L’événement convient à toutes et tous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience en plantes.

Nous n’annulons pas la sortie en cas de mauvais temps !



Prévoir : Si vous le souhaitez, un moment d’échange aura lieu après la balade, dans une brasserie, ou bien dehors en fonction de la météo.

TARIFS

Plantes sauvages, comestibles et médicinales de printemps 160324- Plein tarif – 30 euros

Plantes sauvages, comestibles et médicinales 160324 – Tarif spécial* -20% « ayant participé à 1 stage ou + de 3 balades payantes » – 24 euros

À PRENDRE AVEC VOUS (OPTIONNEL) :

De quoi noter, potentiellement un bout de scotch pour constituer vos premiers herbiers

Sac en tissu ou panier pour la cueillette

Des petites boîtes pour la récolte des fruits charnus

Des habits adaptés aux prévisions de vent, pluie ou froid

Nous vous invitons donc à prendre des équipements de pluie, et contre le froid ou le vent si besoin ? > Cape de pluie, bottes de pluie ou tout simplement parapluie !

Prévoir après la balade un temps d’échange autour d’un verre en extérieur s’il fait beau sinon dans une brasserie

Bois de Vincennes Devant l’entrée (Château) du Parc Floral (route de l’artillerie) 94300

Contact : https://www.lechemindelanature.com/balades-et-ateliers/220-plantes-sauvages-comestibles-medicinales-arbres-020324 info@lechemindelanature.com https://www.lechemindelanature.com/balades-et-ateliers/220-plantes-sauvages-comestibles-medicinales-arbres-020324

@lechemindelanature