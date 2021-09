Niederhaslach Collégiale Saint-Florent Bas-Rhin, Niederhaslach Découverte de plantes curieuses et insolites Collégiale Saint-Florent Niederhaslach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederhaslach

Découverte de plantes curieuses et insolites Collégiale Saint-Florent, 18 septembre 2021, Niederhaslach. Découverte de plantes curieuses et insolites

Collégiale Saint-Florent, le samedi 18 septembre à 09:00 Gratuit.

Partez à la découverte de plantes étranges dans un écrin de verdure en visitant le jardin de la collégiale et en admirant son exposition ! Collégiale Saint-Florent 3 place de l’église, 67280 Niederhaslach Niederhaslach Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00

