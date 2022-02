Découverte de Planet Exotica Parc Planet Exotica, 3 juin 2022, Royan.

Déambulation dans les différentes parties du parc. Venez goûter à la paix au cœur du jardin zen où vous verrez des Bonsaïs centenaires. Donnez à manger à nos majestueuses carpes du haut du pont et approchez nos petits animaux de la ferme. Découvrez le jardin anglais, le labyrinthe de bambous. Entrez sur l’île Dinoland et rencontrez les nombreux dinosaures, jouez à Jurassic Parc et cherchez des ossements dans la fosse Paléontologique. Vous pourrez ensuite admirer un olivier millénaire (1800 ans). Les enfants profiteront des espaces jeux mis à leur disposition, en extérieur en saison et en intérieur toute l’année. Enfin dans le bâtiment d’accueil, vous verrez, dans le cadre d’un projet écologique de réintroduction, le laboratoire, le centre de recherche et la nurserie ainsi qu’un mini-musée de dinosaures et son quiz et une exposition de crocodiles. Et si vous voulez louer un pédalo, vous découvrirez sous un nouvel angle, la « forêt inondée » du dernier marais de Pousseau de Poitou-Charentes. Des animations sont proposées les week-ends et toute la semaine pendant les vacances scolaires : présentation des animaux, nourrissage de crocodiles, serpents et ouistitis. Et vous aurez à disposition des points de restauration er de repos. D’autres perspectives d’activités sont en cours de réalisation !

10€ pour les adultes et 7€ pour les enfants (3 à 12 ans), gratuit -3 ans

Vivez l’aventure Planet Exotica au coeur de Royan !

Parc Planet Exotica 5 avenue des Fleurs de la Paix, 17200 Royan Royan Charente-Maritime



