du jeudi 1 avril au mercredi 30 juin à Médiathèque de Sées

La ville de Sées, cité natale de Louis Forton, père des pieds nickelés et de Bibi Fricotin, a fait le choix d’agréménter les différents points remarquables de la ville avec vingt-quatre représentations de personnages emblématiques de la bande dessinée qui vont de Louis Forton à Keith Chapman, père des Pat Patrouille. Les personnages sont peints sur des supports en bois contre plaqué allant de 75 mm à 150 mm de hauteur. Six pays de dessinateurs sont représentés : la France avec L Forton, Uderzo et J Rivière, la Belgique avec Hergé, J Dupuis, A Franquin, Peyo et J Roba, la Suisse avec Zep, les Etat-Unis avec Chiniquy et ses collègues, Lundy et Walt Disney, l’Angleterre avec Keith Chapman et l’Allemagne avec Waldemar Bonsels.

visite libre

En parcourant la ville de Sées, découvrez des personnages de bandes dessinées de différentes époques dans des endroits insolites en s’intégrant au parcours historique de la ville !

Médiathèque de Sées Place des Halles 61500 Sées



