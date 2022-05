DÉCOUVERTE DE PERCUSSIONS AFRICAINES Sévérac Sévérac Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sévérac

DÉCOUVERTE DE PERCUSSIONS AFRICAINES Sévérac, 7 mai 2022, Sévérac. DÉCOUVERTE DE PERCUSSIONS AFRICAINES Bibliothèque 2 rue de la Gagnerie Sévérac

2022-05-07 – 2022-05-07 Bibliothèque 2 rue de la Gagnerie

Sévérac Loire-Atlantique DÉCOUVERTES DES PERCUSSIONS AFRICAINES

Avec Eric Dumond et les élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale Les élèves et leur professeur animent la bibliothèque en musique le temps d’une ouverture publique ! Venez les encourager et les applaudir et pourquoi pas vous essayer aux rythmes de l’Afrique ! Samedi 7 mai à partir de 11h

Bibliothèque de Sévérac

Gratuit / Entrée libre / partenariat avec l’Ecole de musique intercommunale Renseignements :

Bibliothèque Intercommunale de Sévérac 02 40 88 73 23

E.mail : biblioseverac@cc-paysdepontchateau.fr DÉCOUVERTES DES PERCUSSIONS AFRICAINES

Avec Eric Dumond et les élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale Les élèves et leur professeur animent la bibliothèque en musique le temps d’une ouverture publique ! Venez les encourager et les applaudir et pourquoi pas vous essayer aux rythmes de l’Afrique ! Samedi 7 mai à partir de 11h

Bibliothèque de Sévérac

Gratuit / Entrée libre / partenariat avec l’Ecole de musique intercommunale Renseignements :

Bibliothèque Intercommunale de Sévérac 02 40 88 73 23

E.mail : biblioseverac@cc-paysdepontchateau.fr Bibliothèque 2 rue de la Gagnerie Sévérac

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sévérac Autres Lieu Sévérac Adresse Bibliothèque 2 rue de la Gagnerie Ville Sévérac lieuville Bibliothèque 2 rue de la Gagnerie Sévérac Departement Loire-Atlantique

Sévérac Sévérac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/severac/

DÉCOUVERTE DE PERCUSSIONS AFRICAINES Sévérac 2022-05-07 was last modified: by DÉCOUVERTE DE PERCUSSIONS AFRICAINES Sévérac Sévérac 7 mai 2022 Loire-Atlantique Sévérac

Sévérac Loire-Atlantique