### Découvrez l’histoire et l’évolution de ce bâtiment par le biais d’une visite guidée ainsi qu’une exposition d’archive photo sur la vie autour de la Maison. La Maison Ecocitoyenne est heureuse de participer aux Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2021 pour vous faire découvrir l’histoire et l’évolution de ce bâtiment par le biais d’une visite guidée ainsi qu’une exposition photo démontrant les différentes phases de ce site emblématique. Les visites du samedi sont assurées par le Créaq et le dimanche par les Petits Débrouillards d’Aquitaine.

Gratuit. Réservation obligatoire.

La Maison Écocitoyenne Quai Richelieu, 33000 Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

