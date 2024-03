Découverte de notre ferme pédagogique par des visites animées ! La ferme du Petit Poucet Castelnau-de-Montmiral, samedi 8 juin 2024.

Découverte de notre ferme pédagogique par des visites animées ! Venez nous rendre visite lors d’un week-end portes ouvertes ! 8 et 9 juin La ferme du Petit Poucet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-09T14:00:00+02:00 – 2024-06-09T15:30:00+02:00

Partez à la rencontre de nos animaux lors d’une visite animée ludique et pédagogique !

Et venez rencontrer Mathieu, maraîcher bio, en cours d’installation sur notre ferme.

Nous vous expliquerons nos métiers ainsi que le lien important que nous avons avec l’environnement.

Visite animée samedi et dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30.

Ainsi qu’un repas possible sur les lieux le midi.

Pensez à rapporter vos piques-niques !

La ferme du Petit Poucet Toutou 81140 Castelnau-de-Montmiral Castelnau-de-Montmiral 81140 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lafermedupetitpoucet@outlook.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0669713803 »}]

Animaux ferme pédagogique