du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Micro-Folie du Pays Foyen

### Découvrez Notre-Dame de Paris en réalité virtuelle. Aujourd’hui, alors que le monument est fermé pour restauration, Paris Musées et Ubisoft proposent une visite en réalité virtuelle chargée d’émotion. Le visiteur se trouve transporté à différents endroits du monument : de la nef au balcon, du parvis au toit et jusque dans les airs, porté par le son du célèbre orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale. Le secteur des jeux vidéo se rapproche de plus en plus du monde de la Culture – Ubisoft crée des mondes virtuels riches en références culturelles et historiques, en collaboration avec des experts de tous horizons, linguistes, urbanistes, historiens… Il est donc apparu évident à Ubisoft de réutiliser son travail sur Notre-Dame de Paris, pour contribuer à montrer et à faire revivre cette merveille du Patrimoine mondial.

Entrée libre et entièrement gratuite. 8 personnes maximum à la fois dans l’enceinte.

Découvrez Notre-Dame de Paris en réalité virtuelle.

Micro-Folie du Pays Foyen 102, Rue de la République 33220 Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde



2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00