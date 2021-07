DÉCOUVERTE DE NOS VILLAGES LE LONG DU CHEMIN ROMAIN Piriac-sur-Mer, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Piriac-sur-Mer.

DÉCOUVERTE DE NOS VILLAGES LE LONG DU CHEMIN ROMAIN 2021-07-07 – 2021-07-21 Rue du pinker Rendez-vous devant le manoir de Kervaudué

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Empruntez les chemins piétonniers en pleine verdure et découvrez les richesses de la campagne piriacaise.

Au programme de cette sortie : visite du manoir de Kervaudué, découverte du village de Ternevé avec ses maisons bretonnes et promenade dans le bois de la justice à travers les chênes rouvres et torsadés.

Inscriptions obligatoires au 07 70 54 99 03 (places limitées).

terneve@wanadoo.fr +33 7 70 54 99 03

