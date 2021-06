Merlimont Les argousiers Merlimont, Pas-de-Calais Découverte de Merlimont Les argousiers Merlimont Catégories d’évènement: Merlimont

Découverte de Merlimont

du lundi 16 août au vendredi 20 août

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Les argousiers

Le centre des Argousiers peut accueillir 115 personnes en chambres de 2 à 5 lits. Les sanitaires sont à proximité immédiate des chambres. Il possède 6 salles d’activités, une salle de restauration et une salle de soirée équipée de jeux de lumières. Une borne internet wifi permettant aux groupes de se connecter gratuitement à internet. Le centre «Les Argousiers» offre un cadre idéal pour les amoureux du calme, de la nature et des grandes plages de sable fin

45 €

45 €

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Les argousiers 236 avenue de la plage 62155 Merlimont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:30:00 2021-08-20T18:00:00

