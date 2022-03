Découverte de Mecabricks: créez en ligne votre projet LEGO et fabriquez-le ensuite! Commenailles Commenailles Catégories d’évènement: Commenailles

Découverte de Mecabricks: créez en ligne votre projet LEGO et fabriquez-le ensuite! Commenailles, 12 mars 2022, Commenailles. FabLab l'Atelier Made in iki 5 place du Général Michelin

2022-03-12 09:30:00 – 2022-03-12 11:30:00

Commenailles Jura Commenailles EUR Atelier d’initiation au logiciel en ligne “Mecabricks”, en partenariat avec Anima’Briques.

Mecabricks permet de réaliser en ligne votre projet, d’obtenir une liste de pièces légos à commander, pour construire “en vrai” votre idée. Au menu de cette initiation:

• Présentation du logiciel

• Les fonctions essentielles

• Premier projet de création d’une structure Lego sur le logiciel

NIVEAU: Débutant – à partir de 10 ans

DURÉE: environ 2h

PLACES: 12 personnes maximum (RESERVATION OBLIGATOIRE)

PRIX: Participation demandée de 2€ (adhérents) ou 4€ (extérieurs) possibilité d’adhésion sur place

