Découverte de l’univers végétal des cosmétique Sothys Les Jardins Sothys, 18 septembre 2021, Auriac. Découverte de l’univers végétal des cosmétique Sothys

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Jardins Sothys 4,25€ Adulte / 3,25€ Enfant / Gratuit -7 ans. Entrée libre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, bénéficiez d’un tarif préférentiel pour découvrir ou redécouvrir les Jardins Sothys. Les Jardins Sothys Le Bourg, 19220 Auriac Auriac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

