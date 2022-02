Découverte de l’univers magique des mystérieuses Fontaines Bleues Les Fontaines Bleues du château de Beaulon Saint-Dizant-du-Gua Catégories d’évènement: Charente-Maritime

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les Fontaines Bleues du château de Beaulon 6,50 € par personne. Gratuit pour handicapés et pour les -15 ans.

Visite du parc et des Fontaines Bleues. Deux allées traversent les pelouses d’ondes bleutées, plus loin dans le sous-bois se trouvent de mystérieuses Fontaines Bleues. Les Fontaines Bleues du château de Beaulon 25 rue Saint-Vincent, 17240 Saint-Dizant-du-Gua Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

