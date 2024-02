Découverte de l’univers d’un jardin japonais Jardin Japonais de Bonnac la Côte Bonnac-la-Côte, vendredi 31 mai 2024.

Découverte de l’univers d’un jardin japonais Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai 2 juin Jardin Japonais de Bonnac la Côte Réservation obligatoire. Possibilité d’adhérer librement à l’association afin de soutenir les travaux d’embellissement.

Début : 2024-05-31T15:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Visites commentées d’environ 2 heures. En raison de la fragilité du jardin, l’inscription est obligatoire.

Jardin Japonais de Bonnac la Côte 3 chemin de la Drouille Blanche 87270 Bonnac-la-Côte Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « fukutsu.en@gmail.com »}] Le jardin FUKUTSU-EN, crée ex nihilo suite à la tempête de décembre 99, est un jardin d’inspiration japonaise.

C’est un jardin de déambulation regroupant plusieurs espaces que l’on retrouve dans les jardins traditionnels du Japon : karesansui (paysage sec), shaniwa (jardin de thé), shakkei (paysages empruntés), jardin zen, bambous etc. Il est organisé autour d’un bâtiment, ici en l’occurrence, un pavillon de thé, depuis lequel il est destiné à être contemplé. Parking

©Miche Jude