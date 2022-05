Découverte de l’univers du Jardin d’Hélys-oeuvre en compagnie des propriétaires Le Jardin d’hélys-oeuvre Saint-Médard-d'Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Visite guidée avec les propriétaires. Venez écouter ou réécouter, lire ou relire, voir ou revoir, les pièces maîtresses, les œuvres croisées, en mouvements, de passages, in situ, les travaux en cours, les projets, les esquisses, les traces, les ateliers d’artistes des cofondateurs transformateurs et de leurs invités et sans oublier les petits et grands matri-patri-moines, les arbres remarquables, la faune, la flore, le paysage et les espaces naturels protégés par une pratique artistique respectueuse des biodiversités, en allant de “L’échiquier” de moniqa ray-bool au “Roncier” de LO-renzo. Visite guidée avec les propriétaires Le Jardin d’hélys-oeuvre Domaine des Gissoux – RD 705, 24160, Saint-Médard-d’Excideuil, Dordogne, Nouvelle Aquitaine Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne

