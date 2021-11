Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Découverte de l’univers Ankama Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Découverte de l’univers Ankama Ludomédiathèque Colette, 24 novembre 2021, Tourcoing. Découverte de l’univers Ankama

Ludomédiathèque Colette, le mercredi 24 novembre à 13:30

Pour fêter les Journées Mondiales du Jeu Vidéo, le pôle multimédia de la ludomédiathèque Colette vous invite à découvrir l’univers d’Ankama. Au programme : jeux vidéo, mangas, jeux de société et “goodies” ! Tout le programme des Journés mondiales du jeu vidéo [ici](https://openagenda.com/journees-mondiales-du-jeu-video-dans-le-reseau-des-mediatheques-de-tourcoing)

Entrée libre. Tout public à partir de 10 ans.

Pour fêter les Journées Mondiales du Jeu Vidéo, le pôle multimédia de la ludomédiathèque Colette vous invite à découvrir l’univers d’Ankama. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing Bourgogne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T13:30:00 2021-11-24T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Ludomédiathèque Colette Adresse 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Ludomédiathèque Colette Tourcoing