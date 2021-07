Découverte de l’une des rares créations de Viollet-Le-Duc Château observatoire Abbadia, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Hendaye.

### Voyagez sur les pas d’Antoine d’Abbadie : basco-irlandais, philosophe, explorateur scientifique et « Père des Basques ». Bibliothèque, chambres, salle à manger, salons et chapelle vous attendent. Le château est une des rares créations de Viollet-le-Duc qui a confié les décors intérieurs à son élève Edmond Duthoit dont la devise personnelle résume Abbadia : « mon Arabe sent le gothique et mon gothique a un arrière goût d’Arabe et de Byzantin ». Aujourd’hui propriété de l’Académie des Sciences, le château est classé au titre des Monuments historiques. Restauré et meublé, il est aussi labellisé Maison des Illustres.

4.90 €.

Château observatoire Abbadia Route de la Corniche, 64700 Hendaye Hendaye Lizardi Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00