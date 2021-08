Coulonges-sur-l'Autize Château Renaissance Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Découverte de l’un des plus beaux exemples de l’art renaissant français dans le Poitou Château Renaissance Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château Renaissance

* Architecture novatrice, cuisines exceptionnelles, histoire insolite… Découvrez le château renaissance de Coulonges-sur-l’Autize. Laissez-vous surprendre par l’élégance de ce monument historique d’exception. * Puis, n’hésitez pas à vous promener dans le centre-ville de Coulonges-sur-l’Autize qui étonne par l’éclectisme de son architecture. Église Romane, château renaissance, maisons bourgeoises, halles de Style Baltard, témoignent de l’importance de cette cité à travers les âges. * Faites une pause dans le parc du château ! Au cœur du centre-ville, cet écrin de verdure formé d’arbres centenaires, d’orangers et de citronniers, vous offre une vue inégalable sur le château.

Gratuit.

Laissez-vous surprendre par l’élégance de ce monument historique d’exception aux cuisines uniques et à l’histoire riche. Château Renaissance 4, Place du Château 79160 Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

