Découverte de l'un des plus beaux exemples de l'architecture et de la sculpture Renaissance en Périgord ! Château de la Hierce, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Brantôme en Périgord.

### Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour venir découvrir les extérieurs du Château de la Hierce ainsi que les grottes et cluzeaux qui se trouvent aux alentours ! Au cours de la visite, vous en apprendrez davantage sur l’historique et l’architecture du château en découvrant ses extérieurs. Votre guide vous emmènera ensuite dans les grottes et cluzeaux, ces abris sous roches aménagés par l’homme pour y habiter. Exceptionnellement, dans l’une de ces grottes, sera reconstituée pour vous l’ancienne cuisine du château !

8€ ; 5€ – 12 ans et groupe à partir de 10 personnes. Visites guidées à la demande en fonction des arrivées.

Château de la Hierce Bourg, 24310 Brantôme-en-Périgord Brantôme en Périgord Dordogne

