**Présentation au grand public d’un instrument hors du commun l’orgue Gulliver créé par l’organiste Henri-Franck Beaupérin. Tribune ouverte à tous musiciens, professionnels et amateurs.** Sur inscription préalable [[un-orgue-aplouhinec-56@mailz.org](un-orgue-aplouhinec-56@mailz.org)](un-orgue-aplouhinec-56@mailz.org) ou 06 07 28 15 15, en solo ou avec d’autres instrumentistes. Véritable orgue à tuyaux transportable en tous lieux et accessible au plus proche du public, l’orgue Gulliver préfigure de nouvelles formes de concerts et une nouvelle approche musicale. C’est à l’occasion des Journées du patrimoine que l’association «Un orgue à Plouhinec» et la ville de Plouhinec proposent une programmation à destination de tous les publics qui fera la part belle à cet instrument : concerts, visites guidées, séances scolaires… Les journées “Un orgue à Plouhinec” avec la présence exceptionnelle d’Olivier Latry et Henri-Franck Beaupérin. Ce nouveau rendez-vous culturel fixe des enjeux ambitieux. Rassembler toutes les générations, mêler les genres, promouvoir cet instrument auprès des artistes contemporains et des jeunes générations et bien au-delà, en ligne de mire, réussir le défi patrimonial et culturel du sauvetage de l’orgue mythique du Likès et son installation dans l’Eglise ND de Grâce de Plouhinec …

Entrée libre / tribune ouverte sur inscription préalable

Eglise Notre-Dame de Grâce Place de l’Eglise 56680 Plouhinec Plouhinec Morbihan



