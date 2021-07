Grenade Église Notre-Dame-de-l'Assomption Grenade, Haute-Garonne Découverte de l’orgue et concert Église Notre-Dame-de-l’Assomption Grenade Catégories d’évènement: Grenade

Haute-Garonne

Découverte de l’orgue et concert Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 19 septembre 2021, Grenade. Découverte de l’orgue et concert

Église Notre-Dame-de-l’Assomption, le dimanche 19 septembre à 15:30

Jean-Pierre Baron et Muriel Lembrez, organistes de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption vous expliquent le fonctionnement de l’orgue Cavaillé-Coll-Magen de Grenade. Grâce à un support photo et vidéo, ils décrivent les mécanismes complexes de l’instrument avant de donner à 16h30 un concert qui permettra au public d’en découvrir toute la richesse. Découverte de l’orgue Cavaillé-Coll et concert. Église Notre-Dame-de-l’Assomption rue Gambetta, 31330, Grenade Grenade Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Grenade, Haute-Garonne Autres Lieu Église Notre-Dame-de-l'Assomption Adresse rue Gambetta, 31330, Grenade Ville Grenade lieuville Église Notre-Dame-de-l'Assomption Grenade