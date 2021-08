Dunkerque Eglise Notre-Dame du Sacré-Coeur Dunkerque, Nord Découverte de l’orgue Beuchet-Debierre de l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur Eglise Notre-Dame du Sacré-Coeur Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Nord

Découverte de l’orgue Beuchet-Debierre de l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur Eglise Notre-Dame du Sacré-Coeur, 18 septembre 2021, Dunkerque. Découverte de l’orgue Beuchet-Debierre de l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Notre-Dame du Sacré-Coeur

Histoire, mode de fonctionnement et différentes sonorités de l’orgue vous seront présentés par l’organiste titulaire lors de ces visites. Vous découvrirez la partie technique et les effets sonores des différents types de tuyaux disponibles à l’orgue de Malo par des démonstrations et des explications. Histoire, mode de fonctionnement et différentes sonorités de l’orgue vous seront présentés par l’organiste titulaire lors de ces visites. Eglise Notre-Dame du Sacré-Coeur Place Turenne – 59240 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu Eglise Notre-Dame du Sacré-Coeur Adresse Place Turenne - 59240 Dunkerque Ville Dunkerque lieuville Eglise Notre-Dame du Sacré-Coeur Dunkerque