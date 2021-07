Montsérié Village Hautes-Pyrénées, Montsérié Découverte de l’oppidum protohistorique et gallo-romain Village Montsérié Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Le mont Ergé nous rappelle le souvenir des premières peuplades, qui vinrent se fixer dans ce pays, ainsi que la présence des Romains et de leurs divinités, mêlées à celles de nos ancêtres primitifs. Un camp retranché domine le village : des tumuli, des cavernes funéraires, et habitations primitives. L’oppidum qui domine le village à 750 m d’altitude n’a pas moins de 2000 m de circonférence où ont été recensés 5 dolmens aujourd’hui disparus où en ruine. Encore visible une caverne funéraire sous un petit tumulus, l’emplacement du village ( fonds de cabanes), les levées de terre bordant l’oppidum, les remparts. La pièce la plus remarquable est sans conteste un petit masque en tôle de bronze un véritable chef-d’œuvre, travail réalisé au repoussé, sa datation controversée se situe entre le IIIème siècle AV J.C et le Ier siècle.Un musée attenant à l’église, dont l’entrée est libre renferme de nombreux objets découverts sur le site, du néolithique au moyen âge ainsi que la collection numérique des autels votifs connus et des divers objets dispersés, musées ou collections particulières.

Rdv à l’église à 14h précises, durée de la visite : 3h, être bien chaussé, peut être annulé selon les conditions météo (visite libre toute l’année)

À l’occasion de ces journées une visite du site archéologique protohistorique et gallo-romain par un sentier de randonnée de 4 km, au retour collation et présentation des dernières découvertes. Village 65150, Montsérié Montsérié Hautes-Pyrénées

