Redon Ille-et-Vilaine Besoin d acquérir de nouvelles compétences, améliorer vos connaissances… ? Pensez à l association Les Mulots. Découverte de logiciel libre « GIMP » & retouche et montage photographique avec l’association « Les Mulots » au café atelier. Atelier sur inscription > 06 16 85 18 72 / animation@laredonnerie.fr animation@laredonnerie.fr +33 6 16 85 18 72 Besoin d acquérir de nouvelles compétences, améliorer vos connaissances… ? Pensez à l association Les Mulots. Découverte de logiciel libre « GIMP » & retouche et montage photographique avec l’association « Les Mulots » au café atelier. Atelier sur inscription > 06 16 85 18 72 / animation@laredonnerie.fr La Redonnerie 7 Rue de Briangaud Redon

