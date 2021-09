Laxou Hôtel de Ville Laxou, Meurthe-et-Moselle Découverte de l’œuvre « La forêt » Hôtel de Ville Laxou Catégories d’évènement: Laxou

Hôtel de Ville, le samedi 18 septembre à 19:00

### Nouvelle installation de la sculpture de Claude Goutin. Découvrez _La forêt_, l’œuvre du sculpteur Claude Goutin (1930-2018, lauréat du Prix de Rome de 1956).

Gratuit. Accès libre.

Hôtel de Ville 3 avenue Paul Déroulède, 54520 Laxou

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T19:30:00

