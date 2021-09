Martel Oeil de la Dou Lot, Martel Découverte de l’oeil de la doue à Martel – Lot Oeil de la Dou Martel Catégories d’évènement: Lot

Martel

Découverte de l’oeil de la doue à Martel – Lot Oeil de la Dou, 2 octobre 2021, Martel. Découverte de l’oeil de la doue à Martel – Lot

le samedi 2 octobre à Oeil de la Dou

Découverte de l’oeil de la doue à Martel – Lot par le Club Spéléo de Souillac. Prendre contact avec Laure au 06 72 71 58 74 pour l’nscription.

Activité gratuite.

Découverte de l’oeil de la doue à Martel – Lot par le Club Spéléo de Souillac. Prendre contact avec Laure au 06 72 71 58 74 pour l’nscription. Oeil de la Dou 46600 Martel Martel Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T11:00:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T16:00:00;2021-10-02T18:00:00 2021-10-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Martel Autres Lieu Oeil de la Dou Adresse 46600 Martel Ville Martel lieuville Oeil de la Dou Martel