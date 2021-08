Le Bourget-du-Lac Observatoire du lac Le Bourget-du-Lac, Savoie Découverte de l’observatoire du lac et du patrimoine Observatoire du lac Le Bourget-du-Lac Catégories d’évènement: Le Bourget-du-Lac

Savoie

Découverte de l’observatoire du lac et du patrimoine Observatoire du lac, 19 septembre 2021, Le Bourget-du-Lac. Découverte de l’observatoire du lac et du patrimoine

Observatoire du lac, le dimanche 19 septembre à 10:00

Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis l’observatoire situé dans la zone naturelle protégée du domaine de Buttet. Des bénévoles passionnés vous feront découvrir la faune présente à l’aide de jumelles et longues-vues.

Place limitée à 10 personnes en même temps dans l’observatoire

Observatoire dans la zone naturelle protégée au sud du lac du Bourget Observatoire du lac 73370 Le Bourget du Lac Le Bourget-du-Lac Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Bourget-du-Lac, Savoie Autres Lieu Observatoire du lac Adresse 73370 Le Bourget du Lac Ville Le Bourget-du-Lac lieuville Observatoire du lac Le Bourget-du-Lac