Labastide-Rouairoux Musée du textile et parc municipal Labastide-Rouairoux, Tarn Découverte de livres sur le patrimoine du Haut-Languedoc Musée du textile et parc municipal Labastide-Rouairoux Catégories d’évènement: Labastide-Rouairoux

Tarn

Découverte de livres sur le patrimoine du Haut-Languedoc Musée du textile et parc municipal, 18 septembre 2021, Labastide-Rouairoux. Découverte de livres sur le patrimoine du Haut-Languedoc

Musée du textile et parc municipal, le samedi 18 septembre à 17:00

Lancement officiel de deux livres issus d’une enquête d’inventaire sur le patrimoine concernant les châteaux, les villas, les agglomérations du sud du Tarn. Ces ouvrages largement illustrés seront présentés pour la première fois, dans la collection nationale des Images du patrimoine. Conçues par la Région Occitanie, deux expositions photographiques inédites d’une sélection de clichés seront également à découvrir. _Un projet mené en parteneriat avec Le Département du Tarn, la Région Occitanie, le Pnr du Haut-Languedoc et la mission d’inventaire du CAUE du Tarn._

Sur inscription

Lancement officiel des livres “La montagne tarnaise, au temps des châteaux” et “Habiter la Vallée du Thoré, au temps de l’industrie”, avec deux expositions photographiques. Musée du textile et parc municipal Parc municipal, 81270 Labastide Rouairoux Labastide-Rouairoux Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Labastide-Rouairoux, Tarn Autres Lieu Musée du textile et parc municipal Adresse Parc municipal, 81270 Labastide Rouairoux Ville Labastide-Rouairoux lieuville Musée du textile et parc municipal Labastide-Rouairoux