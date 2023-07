Découverte de livres d’artistes Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Découverte de livres d’artistes Médiathèque Marguerite Duras Paris, 16 septembre 2023, Paris. Le samedi 16 septembre 2023

de 10h30 à 11h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Présentation commentée d’une sélection de livres d’artistes

de la médiathèque par les bibliothécaires Médium spécifique des arts visuels, le livre d’artiste est une œuvre d’art

à part entière. Remarquable, singulier, souvent rare,

il revêt des formes multiples grâce à l’utilisation de techniques et de

matériaux divers. Selon l’approche choisie par l’artiste, il se fait

livre-objet, livre animé, livre illustré, artist’s book… La médiathèque Marguerite Duras propose une collection de 360 livres d’artistes. Vous êtes invité à découvrir et à manipuler une sélection de ces œuvres qui

témoignent de la créativité et de l’originalité des artistes. Ce temps de

découverte est une manière d’entrer dans l’univers d’artistes talentueux à

travers une diversité de formes, de styles et de pratiques

artistiques actuelles autour du médium livre. le samedi 16 septembre de 10h30 à 11h30 Sur inscription, tout public – dès 12 ans Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

