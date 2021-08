Découverte de l’INJA INJA, 18 septembre 2021, Paris.

Découverte de l’INJA

INJA, le samedi 18 septembre à 10:00

Depuis sa création, l’Institut National des Jeunes Aveugles a pour mission d’être, pour les jeunes déficients visuels, une porte d’entrée dans le monde des voyants. En facilitant l’accès au savoir, à la communication, à la relation, l’INJA a pour objectif le développement de l’autonomie et l’inclusion sociale. L’histoire de l’INJA fait de l’établissement, l’héritier d’un savoir-faire unique qui perpétue l’esprit de Valentin Haüy, fondateur de l’école et de Louis Braille, élève puis professeur à l’Institut où il mit au point le système d’écriture et de lecture universellement utilisé qui porte son nom. L’INJA se propose de faire du jeune déficient visuel un sujet acteur et responsable de son devenir en développant son indépendance de pensée et d’action pour mieux favoriser son insertion dans la société. En savoir plus : [www.inja.fr](http://www.inja.fr) [[https://www.facebook.com/institutnationaldesjeunesaveugles/](https://www.facebook.com/institutnationaldesjeunesaveugles/)](https://www.facebook.com/institutnationaldesjeunesaveugles/) [YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCM7zMdknhJnn3eaaoRN9lZg/featured)

4 visites programmées : 10h,11h,14h,15h ; Pour s’inscrire envoyer un mail à rjeseck@inja.fr avec le noms des participants et le contact (mail et téléphone)

Présentation du savoir faire, de l’histoire et découverte des lieux.

INJA 56 boulevard des Invalides 75007 Paris



